Саміт ЄС перенесли через коронавірус в охоронця президента Європейської Ради

Шарль Мішель зараз перебуває на карантині.

Саміт керівників Європейського Союзу перенесли з 24 вересня на 1 жовтня через коронавірус в охоронця президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Мішель зараз перебуває на карантині.

Представник президента Європейської Ради повідомив, що останні аналізи не виявили у Мішеля коронавірусу.

"Президента регулярно перевіряють і вчора результати тесту були негативні. Відповідно до бельгійських правил від сьогоднішнього дня він під карантином", - написав у Twitter речник Мішеля Баренд Лейтс.

Нагадаємо, за минулу добу у світі від ускладнень COVID-19 померли понад 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН 22 вересня президент США Дональд Трамп закликав притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19.