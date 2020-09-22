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​Трамп на Генасамблеї ООН закликав притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19

"Ми повинні притягти до відповідальності країну, яка випустила цю чуму".

​Трамп на Генасамблеї ООН закликав притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у розповсюдженні коронавірусу і закликав притягнути КНР до відповідальності.

Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми повинні притягти до відповідальності країну, яка випустила цю чуму", - сказав Трамп.

Він також звинуватив Пекін у тому, що в перші дні пандемії там було заборонено поїздки всередині країни, проте міжнародні рейси скасовані не були, через що і відбулося масове зараження.

Трамп також заявив, що Китай "контролює" Всесвітню організацію охорони здоров'я, через те, що, на думку Трампа, вона приводила неправдиві факти про вірус.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу держсекретар США Майк Помпео неодноразово критикував Китай, звинувативши його в смерті сотень тисяч людей від коронавірусу і вимагав, щоби влада КНР поділилися інформацією про спалах захворювання.

Раніше Помпео заявлял, що у Вашингтоні мають достатньо свідчень, які вказують на те, що коронавірус почав поширюватися по світу з лабораторії в Ухані. Чи було це навмисно або випадково, держсекретар не конкретизував. В Ухані відкидають будь-які припущення про те, що місцевий інститут вірусології є джерелом пандемії.

Проте, у травні Китай відмовився допустити експертів ВООЗ до розслідування виникнення інфекції. Влада країни заявила, що вважає важливішим завданням перемогти пандемію, а не направляти міжнародних фахівців для розслідування обставин появи вірусу. Після цього Сенат США зазначив, що розгляне запровадження санкцій проти Китаю через пандемію.

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