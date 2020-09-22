У столиці Білорусі Мінську хтось із жителів повісив у себе на балконі шматок білої тканини з написом червоними буквами "Це не прапор", але комунальники його зняли за допомогою підйомника.

Про це повідомляє TUT.by.

Очевидці, яки зняли процес на відео розповіли, що тканина з незвичайним написом висіла на балконі третього поверху. На відео - співробітник комунальних служб - чоловік без шолома із сигаретуою піднявся на балкон і зняв "прапор".

У місцевому ЖЕУ підтвердили, що тканину з балкону знімав представник організації.

"Порушено правила користування житловими приміщеннями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - це інженерне обладнання житлового будинку, він не входить у власність мешканця квартири... Людина може користуватися балконом, займати його, але вивішувати за площу балкона білизну, або інші сторонні речі, - заборонено. Просто не можна", - наголосив директор ЖЕУ №3 Олексій Андрєєв.

Відповідаючи на питання, чи знімали з балконів за допомогою вишок щось інше, окрім біло-червоно-білих прапорів, він сказав, що знімали.

"Бувало, що люди вивішували мотузки, які висуваються за балкон - ми теж приїжджали, це обрізали. Без різниці, якого кольору - червоно-зелене, чорно-біле - на фасаді будівлі не можна без узгодження розміщувати сторонні речі", - сказав Андрєєв.

Він також зазначив, що власників квартир можуть і не попереджати про те, що з йхнього балкону щось мають зняти або демонтувати.

Коментуючи той факт, що комунальник, який знімав цю тканину з балкона, знаходився без каски на висоті, курив при цьому і викину недопалок на землю, представник ЖЕУ сказав: "Курити не заборонено. Коли він зліз, недопалок підняли і викинули у смітник".

Нагадаємо, учасники протестів у Білорусі використовують національний біло-червоно-білий прапор, який став символом боротьби за державну незалежність. Тому влада країни зобов'язує установи й організації, в тому числі недержавні, вивішувати на своїх будівлях червоно-зелені прапори.

У серпні будівлю київської мерії прикрасили національним прапором Білорусіу знак солідарності з протестуючими.

Біло-червоно-білий прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР. Однак, уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.