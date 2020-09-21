Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції щодо Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

Засідання Ради ЄС відбулося в понеділок, 21 вересня, передає DW.

Джерело в інституціях ЄС повідомило, що санкції не були затверджені на засіданні. Водночас співрозмовник наголосив, що міністри всіх країн Євросоюзу впевнені у необхідності запровадження санкцій проти Мінська.

Це підтвердила і агенція новин AFP з посиланням на дипломатичні джерела. За її даними, Кіпр досі не дав свою остаточну згоду на запровадження санкцій, оскільки він вимагає запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини за ведення розвідки газу в спірних водах східного Середземного моря.

Оскільки главам МЗС ЄС не вдалося ухвалити рішення щодо санкцій проти Білорусі, це питання розглянуть глави держав і урядів, повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання затвердити ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це потребує одноголосності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель.

"Це питання розглядатимуть глави держав та урядів на Єврораді пізніше цього тижня", - додав він.

Водночас Боррель запевнив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результатів.

"Усі ми не визнаємо легітимності Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - заявив він.

За словами Борреля, міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".

17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі, зажадав звільнення Марії Колесникової і всіх політв'язнів, а також висловив підтримку Світлані Тихановській і Координаційній раді опозиції Білорусі.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Білорусі із засудженням дій режиму Лукашенка. 21 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав заяву Ради про невизнання виборів у Білорусі чесними та вільними.