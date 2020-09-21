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Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції щодо Білорусі

Тепер питання розглянуть глави держав та урядів.

Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції щодо Білорусі
Фото: investigator.org.ua

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

Засідання Ради ЄС відбулося в понеділок, 21 вересня, передає DW.

Джерело в інституціях ЄС повідомило, що санкції не були затверджені на засіданні. Водночас співрозмовник наголосив, що міністри всіх країн Євросоюзу впевнені у необхідності запровадження санкцій проти Мінська.

Це підтвердила і агенція новин AFP з посиланням на дипломатичні джерела. За її даними, Кіпр досі не дав свою остаточну згоду на запровадження санкцій, оскільки він вимагає запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини за ведення розвідки газу в спірних водах східного Середземного моря.

Оскільки главам МЗС ЄС не вдалося ухвалити рішення щодо санкцій проти Білорусі, це питання розглянуть глави держав і урядів, повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання затвердити ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це потребує одноголосності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель.

"Це питання розглядатимуть глави держав та урядів на Єврораді пізніше цього тижня", - додав він.

Водночас Боррель запевнив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результатів.

"Усі ми не визнаємо легітимності Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - заявив він.

За словами Борреля, міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".

17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі, зажадав звільнення Марії Колесникової і всіх політв'язнів, а також висловив підтримку Світлані Тихановській і Координаційній раді опозиції Білорусі.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Білорусі із засудженням дій режиму Лукашенка. 21 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав заяву Ради про невизнання виборів у Білорусі чесними та вільними.

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