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На півдні Росії і в Криму починаються масштабні військові навчання "Кавказ-2020"

До маневрів залучено військовослужбовців п'яти країн, включно з Білоруссю і Китаєм.

На півдні Росії і в Криму починаються масштабні військові навчання "Кавказ-2020"
Фото: EPA/UPG

На військових полігонах півдня Росії та окупованого Криму почалися великі стратегічні навчання "Кавказ-2020", до яких залучено понад 80 тис. осіб, включаючи 12 900 військовослужбовців. Своїх військових на маневри направили, зокрема, Китай, Пакистан, Білорусь, Вірменія і М'янма.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На першому етапі буде відпрацьовано взаємодію з країнами-учасницями. На другому - виконуватимуться завдання управління в ході ведення спільних бойових дій.

Навчання триватимуть до 26 вересня. Вони будуть проходити на внутрішніх полігонах Південного військового округу - Прудбой, Ашулук, Капустін Яр, а також на наземних авіаційних полігонах Арзгірском і Копанської.

Раніше, в серпні і у вересні, від участі в маневрах відмовилися Індія і Азербайджан. В Нью-Делі уточнювали, що військові не будуть брати участь в маневрах через пандемію і пов'язаних з нею складнощів з логістикою. У свою чергу видання The Times of India відзначало, що рішення прийнято через те, що на маневрах збиралися бути присутнім солдати з Китаю і Пакистану. У червні зіткнення Індії та КНР вперше за десятиліття призвели до жертв, напруженість в регіоні різко зросла.

Пізніше від участі в навчаннях без пояснення причин відмовився Азербайджан, який заявив, що відправить на маневри лише спостерігачів.

Нагадаємо, колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область. За його словами, під час навчань на Кавказі вони можуть оголосити гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім сказати, що у них немає вибору.

Ходжес наголосив, що для протидії можливому наступу сил Російської Федерації на південні рубежі України цієї осені командування ЗСУ й українські силові відомства повинні зміцнити позиції і підготуватися до відбиття атаки. Докладніше про це читайте в його інтерв'ю LB.ua "Генерал Бен Годжес: «Не думаю, що Росія бачить своєю кінцевою метою Херсон. Наступний крок - це Одеса»".

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