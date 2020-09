​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)

Кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам "відмивати" гроші по всій планеті.

Про це свідчить витік документів про транзакції (файли FinCEN - спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США) на загальну суму приблизно 2 трлн доларів, передає Бі-бі-сі.

У документах також йдеться про те, як російські олігархи використовували західні банки, щоб обійти запроваджені проти них санкції США і Євросоюзу.

Файли FinCEN - це понад 2500 документів, більша частина яких - звіти, які банки відповідно до закону відправляли міністерству фінансів США з 2000 по 2017 рік. У цих звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів, проте самі по собі ці документи не є доказом порушення закону.

Документи отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Сотні журналістів вивчили величезні масиви технічної документації, щоб оприлюднити частину діяльності, до якої банки не хотіли б привертати увагу.

Звіт про підозрілу діяльність, або SAR - це приклад того, як банки оформляють і передають такі повідомлення про підозрілу активність. Банк заповнює форму SAR, якщо стурбований діями будь-якого клієнта, після чого звіт відправляється до FinCEN.

Прибуток від злочинної діяльності часто намагаються легалізувати, видумуючи для цього різні способи. Банки ж мають стежити за тим, щоб вони не допомагали своїм клієнтам відмивати гроші або переміщати фінанси в обхід чинних обмежень.

Згідно із законом, банки мають знати, хто є їхнім клієнтом. Тобто недостатньо просто подати SAR і продовжувати працювати з брудними грошима клієнтів, чекаючи, що за проблему візьмуться державні органи. Якщо у банку є докази злочинної діяльності своїх клієнтів, він має тимчасово зупинити переміщення їхніх грошей.

"Витік документів FinCEN "допоміг зрозуміти, що банки знають про величезні потоки брудних грошей по всьому світові", - відзначає Фергус Шив з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

За його словами, 2 трлн доларів - але це лише мала частина звітів SAR, відправлених за той період часу.

Оновлення. На сайті Міжнародного консорціуму журналістики розслідувань вказано, що серед клієнтів таких банків були й українці. Це, зокрема, мільярдер Дмитро Фірташ, колишній глава Адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв та олігарх Ігор Коломойський.

За даними FinCEN Files, Bank of New York Mellon перерахував понад $263 млн доларів підконтрольним Коломойському компаніям. З них 202 млн надіслали у грудні 2015 та січні 2016 сингапурські компанії Louis Dreyfus Commodities Asia у вигляді траснфертів.

Кошти були надіслані на рахунок ПриватБанку на Кіпрі - компанії Claresholm Marketing Ltd. Для отримання коштів ПриватБанк Кіпр використовував свій кореспондентський рахунок у Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellonповідомив про операції як підозрілі в серпні 2017 року.

У 2017 році JPMorgan Chase заявила про 230 мільйонів доларів США, перераховані компанією Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP протягом п’яти років (2010-2015). NoviRex спрямовував секретні платежі за політичні консультації до Пола Манафорта, колишнього глави президентської кампанії Дональда Трампа в США, зазначається у звіті банку. У 2018 році Манафорта засудили за податкове та банківське шахрайство. Частина переказів, пов'язаних з манафортськими компаніями-підводниками, ймовірно, була замаскована під оплату комп'ютерного обладнання, пише банк. Трансферти також включали понад 40 мільйонів доларів, сплачених у 2011 році NoviRex компанією TH Veles, компанією, яку підозрюють у спрямуванні корупційних платежів Януковичу. Вона була ліквідована в 2013 році. Трансфери TH Veles включали платежі за книгу Януковича, яка так і не була опублікована.

У звіті йдеться, що Дмитро Фірташ і контрольовані ним компанії "просунули" мільярди доларів через світову фінансову систему за допомогою великих американських та британських банків.

У серпні 2008 року фірма Фірташа Bothli Trade AG направила $78 101 на стандартні зафрахтовані банківські рахунки Періясамі Сандералінга. Сундералінг нібито сприяв підкупу Фірташем індійських чиновникаів.

Нагадаємо, у серпні Мін’юст США звинуватив українського бізнесмена Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку.

Коломойський звинувачення заперечує і стверджує, що всі інвестиції у Сполучених Штатах були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.