Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку

До суду скеровано два позови про конфіскацію нерухомості українського олігарха, придбаної за привласнені гроші.

США звинуватили українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах і в усьому світі.

Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Про це пресслужба Мін'юсту США повідомила в четвер, 6 серпня. Зазначається, що також скарга подана не тільки щодо Коломойського, а й щодо його партнера Геннадія Боголюбова: "Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008-го по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України".

"Сполучені Штати направили на розгляд суду... дві цивільні скарги про конфіскацію комерційних об'єктів нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), придбаних на незаконно привласнені кошти ПриватБанку в Україні", - зазначено в пресрелізі.

Йдеться про офісну будівлю PNC Plaza в Луїсвіллі і колишню штаб-квартиру компанії CompuCom у Далласі. Ринкова вартість двох об'єктів становить 70 мільйонів доларів.

Як зазначає відомство, в скаргах стверджується, що частину злочинних доходів відмивали за допомогою величезної кількості банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрському відділенні ПриватБанку, і лише потім перевели кошти в США.

Також міністерство вказує на спільників Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова - Мордехая Корфа і Уріеля Лабера. Разом вони в Маямі, штат Флорида, зареєстрували мережу організацій для легалізації та інвестування коштів, незаконно виведених із ПриватБанку.

Нагадаємо, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.

Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він належав відповідачам.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

Представники ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Щодо справи проти Коломойського вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими Національного антикорупційного бюро.

У вівторок, 4 серпня, ФБР провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії нерухомості, яку пов'язують з Коломойським.