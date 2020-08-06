На двох вантажних суднах, що прибули з Маріуполя в Бейрут, не було українців

Міністерство закордонних справ не підтверджує інформації про те, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, де сталися потужні вибухи, перебували українські громадяни.

Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"За нашою інформацією, екіпаж складався винятково з іноземців... З точки зору інтересів і безпеки українських громадян, вдалося уникнути масштабних жертв", - повідомив він.

Кулеба додав, що Україна направить гуманітарну допомогу в ліванську столицю. Ліванська сторона повідомила, що саме їм зараз необхідно передати.

Нагадаємо, що 4 серпня в портовій частині Бейрута пролунали два потужні вибухи. Попередньою причиною влада назвала піротехніку, однак згодом основною версією став вибух конфіскованої з корабля аміачної селітри, що зберігалася на складі в неналежних умовах протягом шести років. До вибуху, за інформацією влади, могла призвести іскра під час зварювальних робіт.

Корабель, з якого конфіскували вантаж, пов'язують з уродженцем Хабаровська (Росія).

Попередньо повідомляли про близько 100 жертв і 4000 постраждалих унаслідок вибухів, які за силою були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Також повідомлялося, що з Маріуполя в Бейрут прямувало судно MERO STAR, однак його доля наразі невідома. До цього в Лівані заявляли, що неподалік від місця вибухів перебували два кораблі, що прибули з Маріуполя (один з них - MERO STAR), однак точно не було відомо, чи їх пошкоджено.

Уряд Лівану прийняв рішення відправити під домашній арешт усе керівництво порту в Бейруті. Очікується, що розслідування причин вибуху триватиме п'ять днів.