У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
Резніков: Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу
Резніков: Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу
Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
ГоловнаСвіт

На двох вантажних суднах, що прибули з Маріуполя в Бейрут, не було українців

За інформацією МЗС, екіпаж складається з іноземців. 

На двох вантажних суднах, що прибули з Маріуполя в Бейрут, не було українців
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ не підтверджує інформації про те, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, де сталися потужні вибухи, перебували українські громадяни.

Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"За нашою інформацією, екіпаж складався винятково з іноземців... З точки зору інтересів і безпеки українських громадян, вдалося уникнути масштабних жертв", - повідомив він.

Кулеба додав, що Україна направить гуманітарну допомогу в ліванську столицю. Ліванська сторона повідомила, що саме їм зараз необхідно передати. 

Нагадаємо, що 4 серпня в портовій частині Бейрута пролунали два потужні вибухи. Попередньою причиною влада назвала піротехніку, однак згодом основною версією став вибух конфіскованої з корабля аміачної селітри, що зберігалася на складі в неналежних умовах протягом шести років. До вибуху, за інформацією влади, могла призвести іскра під час зварювальних робіт. 

Корабель, з якого конфіскували вантаж, пов'язують з уродженцем Хабаровська (Росія).

 

Попередньо повідомляли про близько 100 жертв і 4000 постраждалих унаслідок вибухів, які за силою були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Також повідомлялося, що з Маріуполя в Бейрут прямувало судно MERO STAR, однак його доля наразі невідома. До цього в Лівані заявляли, що неподалік від місця вибухів перебували два кораблі, що прибули з Маріуполя (один з них - MERO STAR), однак точно не було відомо, чи їх пошкоджено. 

Уряд Лівану прийняв рішення відправити під домашній арешт усе керівництво порту в Бейруті. Очікується, що розслідування причин вибуху триватиме п'ять днів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також