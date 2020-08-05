Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"

"Мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців".

Борис Прокошев, капітан судна "Росус", вантаж якого вибухнув у Бейруті, заявив, що він і члени його екіпажу стали фактично заручниками судна в Лівані.

Про це він розповів у інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

"Потрапив я на це судно десь у 2013 році. Я тоді жив в Одесі, одне з агентств запропонувало мені роботу капітаном на "Росусі". Я на ньому до цього працював, десь за рік. Відпрацював приблизно чотири місяці. Пароплавчик, звичайно, не дуже зручний, умови тяжкі, але мені куди подітися? Робота потрібна", - сказав Прокошев.

Він розповів, що судно перевозило нітрат амонію та селітру, але було заарештоване.

"Добрива. З Туреччини ми пішли в Грецію, в Піррей. Стали на рейд, заправилися, замовили те, що нам потрібно на рейс. Гречушкін (власник корабля. - Ред.) усе підписав. А коли дійшло до отримання замовлення - продовольство, всілякі витратні матеріали, - він сам приїхав і майже все повернув назад постачальникам, не заплатив. Сказав, грошей нема. З Піррея він погнав нас у Бейрут, взяти на палубу вантаж, щоб додаткові гроші заробити", - каже Прокошев.

За словами екскапітана, уже з Бейрута судно не випустили. Утім частина команди змогла покинути Ліван.

"Мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод. Годував нас порт. Я писав щомісяця Путіну. Писав, що становище наше гірше, ніж в ув'язнених. Ув'язнений знає, коли він вийде, а ми не знаємо, коли нас випустять! І чи випустять узагалі! Відповіддю була відписка: ваше звернення відправлено в МЗС", - розповів капітан.

"Консульство мені сказало: що ти хочеш, щоб Путін надіслав спецназ, щоб тебе тут боєм звільняли? Вони могли б найняти адвоката, подати в суд. Але нічого не зробили. У підсумку ми самі продали паливо і найняли адвоката. Він подав до суду на владу Лівану - вони ж не мали права нас тримати, у нас навіть і контракти вже закінчилися. І через суд нам дозволили виїхати", - додав Прокошев.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії. Загинули понад 100 людей, більш ніж чотири тисячі поранено. Місцеві лікарні не справляються з кількістю постраждалих. Верховна рада оборони Лівану оголосила місто зоною лиха.

Влада Лівану назвала попередню версію причини вибуху в порту Бейрута - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейра (Мозамбік).