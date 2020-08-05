Опонентка Лукашенка розповіла, що їй телефонували з погрозами з українського номера

Я запанікувала, але на той момент відчувала вже величезну відповідальність за людей, які повірили в мене.

Кандидатка в президенти від опозиції Світлана Тихановська повідомила, що їй і її дітям погрожували, зателефонувавши з українського номера.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Настоящее время".

За словами Тихановської, це був дзвінок з українського номера.

Текст був такий: "Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є достовірна інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть у дитбудинок".

"Ну, це, знаєте, було так низько і підло. Я ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала. Я на той момент відчувала вже величезну відповідальність за людей, які повірили Сергію (чоловік і екскандидат у президенти Білорусі), в нього, потім у мене повірили. Але жодна мама не пожертвує своїми дітьми заради кого б там не було".

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

14 липня Центрвиборчком Білорусі зареєстрував 5 кандидатів у президенти: Андрія Дмитрієва, Анну Канопацьку, Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську й Сергія Череченя. Двом претендентам на президентську посаду – Віктору Бабарику й Валерію Цепкалу – було відмовлено в реєстрації.

Зазначимо, що Тихановська вивезла дітей "в одну з країн Євросоюзу" через погрози.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня 2020 року, суперниця Олександра Лукашенка кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська провела мітинг у Гродно, де зібралися, за даними правозахисної організації "Гродненська весна", близько 10 000 осіб. Саме в Гродно був заарештований її чоловік, Сергій, замість якого вона балотується в президенти.

29 травня Сергія Тихановського затримали, правозахисники вважають його політичним в'язнем.