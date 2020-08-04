З крихітного острова в Тихому океані вдалося врятувати трьох людей, які минулого тижня вирушили на катері у 42-кілометрову подорож з Пулувата на атоли Пулап (Федеративні штати Мікронезії).

Їх врятували після того, як з повітря помітили напис SOS на пляжі острова, пише CNN з посиланням на заяви влади США та Австралії.

Чоловіки збилися з курсу та вичерпали запас палива, тому вимушено пришвартувалися на крихітному безлюдному острові Лікелот, що за 190 км від їхнього місця призначення.

Острови розташовані приблизно за 800 км на південь від Гуаму. Коли чоловіки не прибули в Пулап, на їх пошуки відправили Об'єднаний рятувальний субцентр берегової охорони США на Гуамі, котрий залучив допомогу підрозділів у регіоні.

Трьох чоловіків вже через три години пошуків виявив літак ВПС США, котрий працював на авіабазі Андерсон на Гуамі.

"Ми розвернулися, щоб уникнути дощу, і помітили унизу острів, тому вирішили перевірити його. Саме тоді ми побачили напис SOS і човен просто поруч з ним на пляжі. Ми зателефонували в Австралію до Військово-морського флоту, тому що в них були два вертольоти поблизу, які могли б приземлитися на острові", - повідомив пілот, підполковник Джейсон Палмейра-Єн.

Вертольот успішно сів на пляжі, доставивши їжу та воду, а тим часом австралійські війська підтвердили особи чоловіків і перевірили, чи вони не поранені.

Водночас із цим берегова охорона з Гавайських островів скинула радіостанції для цих трьох людей, щоб вони могли поспілкуватися з мікронезійським патрульним судном, відправленим з Япи.

Патрульне судно дісталося до острова в понеділок ввечері. Капітан берегової охорони США Крістофер Чейз відзначив консолідацію різних сил для порятунку людей.

Зазначимо, що це вже не перший випадок порятунку людей на Мікронезійських островах, який вдалося втілити завдяки написам на березі.

У квітні 2016 троє чоловіків урятувалися з безлюдного острова після того, як пальмовим листям виклали напис HEPL (допоможіть). 4 квітня їх під час шторму змило водою з човна. Чоловіки допливли на сусідній найближчий острів Фанадік.

Через три дні на їх пошуки вирушила берегова охорона США, яка і помітила напис.

Уже через кілька місяців, у серпні, з безлюдного острова в Тихому океані врятували двох людей, які написали SOS на піску. Їхній човен сів на мілину біля острова, вони провели на ньому тиждень.