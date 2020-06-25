Экс-чемпионка мира по паралимпийской гребле найдена мертвой при попытке переплыть Тихий океан

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен скончалась в возрасте 60 лет, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан, сообщает The Guardian.
Ее нашла мертвой береговая охрана. Тело спортсменки было привязано к 20-футовой лодке
Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.
Спортсменка также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.
Напомним, в апреле прошлого года слепой японец на яхте пересек Тихий океан.