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Малиновский шикарным голом помог "Аталанте" повторить клубный рекорд результативности в сезоне Серии А

Бергамцы продолжают борьбу за зону Лиги Чемпионов.

Малиновский шикарным голом помог "Аталанте" повторить клубный рекорд результативности в сезоне Серии А
Руслан Малиновский
Фото: EPA/UPG

В центральном матче 27-го тура Серии А в Бергамо "Аталанта" принимала "Лацио", который борется с "Ювентусом" за "скудетто".

Матч сложился сверхдраматично.

К 11-й минуте хозяева проигрывали уже 0:2. Однако гол Робина Госенса в эндшпиле первого тайма помог подопечным Джан Пьеро Гасперини воспрять духом.

А на 66-й минуте Руслан Малиновский шикарным ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет в матче – 2:2.

Но на этом футболисты "Аталанты" решили не останавливаться и за 10 минут до окончания основного времени Хосе Паломино сделал подарок как себе, так и своей команде, в придачу с "Ювентусом" – 3:2.

Отметим, что поражением в Бергамо "Лацио" усложнил себе борьбу за чемпионство – отставание от "Ювентуса" увеличилось до 4 очков.

В свою очередь, "Аталанта" довела количество своих мячей в чемпионате до 77, повторив свой рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне.

Highlights матча "Аталанта" - "Ювентус" - на сайте официального вещателя Серии А.

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