Нкулу встал на колено перед Белотти.

В поединке 25-го тура рестартовавшей итальянской Серии А "Торино" расписал домашнюю ничью с "Пармой" (1:1).

После матча пресс-служба туринцев опубликовала фото, на котором темнокожий защитник Николя Нкулу встал на колено перед форвардом Андреа Белотти.

Данное фото подписали: "Вlack Lives Matter".

Характерно, что счет в поединке на 15-й минуте открыл именно камерунец, а итальянец на 48-й минуте мог обеспечить "Торино" победу, но, при ничейном счете, не реализовал пенальти.