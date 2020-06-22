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ГлавнаяСпорт

В стартовавшей Серии А игроки продемонстрировали движение Black Lives Matte наоборот

Нкулу встал на колено перед Белотти.

В стартовавшей Серии А игроки продемонстрировали движение Black Lives Matte наоборот
Андреа Белотти пробивает 11-метровый
Фото: EPA/UPG

В поединке 25-го тура рестартовавшей итальянской Серии А "Торино" расписал домашнюю ничью с "Пармой" (1:1).

После матча пресс-служба туринцев опубликовала фото, на котором темнокожий защитник Николя Нкулу встал на колено перед форвардом Андреа Белотти.

Данное фото подписали: "Вlack Lives Matter".

Характерно, что счет в поединке на 15-й минуте открыл именно камерунец, а итальянец на 48-й минуте мог обеспечить "Торино" победу, но, при ничейном счете, не реализовал пенальти.

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