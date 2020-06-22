"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости Украины

Но по общему количеству трофеев "горнякам" еще далековато до киевлян.

В рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" переиграл "Александрию" (3:2) и досрочно, в 13-й раз стал чемпионом Украины.

Благодаря четвертому подряд титулу победителя УПЛ, "горняки" обогнали киевское "Динамо" по количеству трофеев в период независимой Украины. Этот титул стал 35-м для "Шахтера".

Кроме золотых медалей чемпиона страны, дончане 13 раз выигрывали Кубок Украины, 8 раз завоевывали Суперкубок страны, а также один раз побеждали в Кубке УЕФА.

"Динамовцы" же в послужном списке имеют 15 трофеев чемпиона Украины, 11 Кубков и 8 Суперкубков.

Киевский клуб все же имеет неплохие шансы вновь восстановить статус-кво; для этого подопечным Алексея Михайличенко достаточно успешно сыграть в финале Кубка Украины.

Что касается общего количества трофеев за всю клубную историю, то догнать киевлян в обозримом будущем "горнякам" вряд ли удастся, если учесть, что "Динамо" является 13-кратным чемпионом СССР, 9-кратным обладателем Кубка и 3-кратным обладателем Суперкубка СССР. Кроме того, динамовцы выиграли 3 международных кубка – 2 Кубка обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

Послужной список "Шахтера" куда скромнее: 4 Кубка и один Суперкубок СССР.