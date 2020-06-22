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"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости Украины

Но по общему количеству трофеев "горнякам" еще далековато до киевлян.

"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости Украины
Фото: Twitter

В рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" переиграл "Александрию" (3:2) и досрочно, в 13-й раз стал чемпионом Украины.

Благодаря четвертому подряд титулу победителя УПЛ, "горняки" обогнали киевское "Динамо" по количеству трофеев в период независимой Украины. Этот титул стал 35-м для "Шахтера".

Кроме золотых медалей чемпиона страны, дончане 13 раз выигрывали Кубок Украины, 8 раз завоевывали Суперкубок страны, а также один раз побеждали в Кубке УЕФА.

"Динамовцы" же в послужном списке имеют 15 трофеев чемпиона Украины, 11 Кубков и 8 Суперкубков.

Киевский клуб все же имеет неплохие шансы вновь восстановить статус-кво; для этого подопечным Алексея Михайличенко достаточно успешно сыграть в финале Кубка Украины.

Что касается общего количества трофеев за всю клубную историю, то догнать киевлян в обозримом будущем "горнякам" вряд ли удастся, если учесть, что "Динамо" является 13-кратным чемпионом СССР, 9-кратным обладателем Кубка и 3-кратным обладателем Суперкубка СССР. Кроме того, динамовцы выиграли 3 международных кубка – 2 Кубка обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

Послужной список "Шахтера" куда скромнее: 4 Кубка и один Суперкубок СССР.

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