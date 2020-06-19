Форвард "Динамо" на пороге перехода в "Монако"

Жерсон Родригес может переехать на Лазурный берег.

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах полугодичной аренды за турецкий "Анкарагюджю", может сменить клубную прописку, сообщает издание Milliyet.

В услугах 24-летнего игрока сборной Люксембурга заинтересован "Монако", владельцем которого является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Скауты французского клуба давно следят за выступлениями Жерсона и уже связались с "Динамо" на предмет возможного трансфера.

Отмечается, что в переходе нападающего заинтересован лично главный тренер монегасков Роберто Морено.

Напомним, что Родригес летом 2019 года стал игроком "Динамо", внимание представителей которого привлек своими удачными выступлениями за сборную, в частности в играх против национальной команды Украины.

Футболист провел за "бело-синих" 12 матчей и забил 2 гола, после чего зимой перешел в "Анкарагюджю".

Действующий контракт с "Динамо" рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Жерсон не хочет возвращаться в киевский клуб.