Фото: EPA/UPG "Наполи"

Накануне на "Стадио Олимпико" в Риме прошел финал Кубка Италии , в котором встретились "Ювентус"

Телезрителям голов пришлось ждать аж до серии 11-метровых ударов – основное время матча закончилось со счетом 0:0, а т.к. по регламенту дополнительное время не было предусмотрено, команды сразу перешли к пробитию пенальти.

Нервы у игроков неаполитанской команды оказались крепкими, как морские канаты – подопечные Дженнаро Гаттузо продемонстрировали 100-процентную реализацию.

В то время, как футболисты "Ювентуса" - Пауло Дибала и Данило свои пенальти не реализовали – 4:2 и "Наполи" в 6-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Италии.

Для Гаттузо этот трофей стал первым в тренерской карьере.