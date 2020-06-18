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"Ювентус" и "Наполи" в серии пенальти разыграли первый в итальянском сезоне трофей

В Риме состоялся финал Кубка Италии.

&quot;Наполи&quot;
Фото: EPA/UPG
"Наполи"
Накануне на "Стадио Олимпико" в Риме прошел финал Кубка Италии, в котором встретились "Ювентус" и "Наполи".

Телезрителям голов пришлось ждать аж до серии 11-метровых ударов – основное время матча закончилось со счетом 0:0, а т.к. по регламенту дополнительное время не было предусмотрено, команды сразу перешли к пробитию пенальти.

Нервы у игроков неаполитанской команды оказались крепкими, как морские канаты – подопечные Дженнаро Гаттузо продемонстрировали 100-процентную реализацию.

В то время, как футболисты "Ювентуса" - Пауло Дибала и Данило свои пенальти не реализовали – 4:2 и "Наполи" в 6-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Италии.

Для Гаттузо этот трофей стал первым в тренерской карьере.

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