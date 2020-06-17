Власти Нью-Йорка подтвердили даты проведения US Open-2020

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подтвердил ранее запланированные даты проведения US Open-2020.
Открытый чемпионат США пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября, сообщает Sky Sports. New York Governor Andrew Cuomo has confirmed the US Open will be played without fans from August 31 to September 13.
New York Governor Andrew Cuomo has confirmed the US Open will be played without fans from August 31 to September 13.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2020
Ранее сообщалось, что организаторы хардового мэйджора намерены получить все необходимые разрешения от местных властей, чтобы турнир состоялся в срок. На турнире планируют жесткие меры безопасности, которые уже раскритиковали многие топ-теннисисты, которые собираются бойкотировать турнир.
Напомним, организаторы единственного травяного турнира "Большого шлема" - "Уимблдона" еще в апреле объявили об отмене турнира в нынешнем году - впервые в истории его проведения в мирное время.
В свою очередь, старт "Ролан Гаррос" организаторы планируют на 27 сентября.