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Власти Нью-Йорка подтвердили даты проведения US Open-2020

Мэйджор стартует в последний день лета, а завершится 13 сентября.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подтвердил ранее запланированные даты проведения US Open-2020.

Открытый чемпионат США пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что организаторы хардового мэйджора намерены получить все необходимые разрешения от местных властей, чтобы турнир состоялся в срок. На турнире планируют жесткие меры безопасности, которые уже раскритиковали многие топ-теннисисты, которые собираются бойкотировать турнир.

Напомним, организаторы единственного травяного турнира "Большого шлема" - "Уимблдона" еще в апреле объявили об отмене турнира в нынешнем году - впервые в истории его проведения в мирное время.

В свою очередь, старт "Ролан Гаррос" организаторы планируют на 27 сентября.

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