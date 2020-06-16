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Сборная Украины сыграет в группе с Россией в квалификации гандбольного Евро-2022

Состоялась жеребьевка квалификационного гандбольного турнира.

Сборная Украины сыграет в группе с Россией в квалификации гандбольного Евро-2022
Фото: eurohandball.com

Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном сайте обнародовала итоги проведенной в Вене жеребьевки квалификационного турнира EHF Евро-2022 среди мужчин.

Сборная Украины попала в одну отборочную группу с национальной командой России. Квартет дополнят сборные Чехии и Фарерских островов.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник выразил желание провести отборочный матч против сборной России на нейтральной территории в Беларуси.

"Задача у нас одна – выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России.

Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России", - цитирует Мельника sport.ua.

Напомним, в 2015 году в рамках отбора к Евро-2016 Украина и Россия уже встречались в Минске.

Добавим, что в финальную часть Евро-2022 выходят команды, занявшие первые два места в группе.

Кроме того, на чемпионат квалифицируются также четыре лучшие команды отбора, занявшие третьи места.

Отборочный турнир стартует в ноябре 2020 года, а завершится в мае следующего.

Сборные Венгрии и Словакии, как хозяйки финального турнира, освобождены от отборочного турнира.

EHF Евро-2022 пройдет с 13 по 30 января.

Напомним, действующими чемпионами мира является сборная Дании.

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