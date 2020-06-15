Два футболиста Украинской Премьер-лиги номинированы на престижную награду Golden Boy-2020

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили и 20-летний хавбек "Шахтера" Тете вошли в список из ста претендентов на премию Golden Boy-2020, сообщает Sportarena.

Конкуренцию Цитаишвили и Тете на звание лучшего молодого игрока года составят, в частности, такие игроки, как: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Ансу Фати ("Барселона") и Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Golden Boy - ежегодная премия, основанная итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Ей награждается лучший молодой игрок до 21 года, выступающий в Европе.

В 2019 году обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш. В прошлом году на победу претендовал также украинский вратарь Андрей Лунин.