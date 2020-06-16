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ФИФА отреагировала на отказ Дональда Трампа смотреть матчи сборной США

Матчи футбольной сборной США пройдут без пристального взгляда президента.

ФИФА отреагировала на отказ Дональда Трампа смотреть матчи сборной США
Фото: EPA/UPG

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее завил, что прекратит смотреть матчи национальной сборной после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать на колено во время исполнения гимна в качестве мирного протеста.

"ФИФА решительно выступает за терпимость, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. ФИФА придерживается принципа абсолютной нетерпимости ко всем формам дискриминации в футболе. Мы все должны сказать нет расизму и насилию", - приводит текст заявления championat.com, со ссылкой на Associated Press.

Напомним, в США проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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