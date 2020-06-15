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Формула-1 может лишится Гран-При России, заменив этапом в Португалии

Самая западная европейская страна может принять сразу два этапа.

Формула-1 может лишится Гран-При России, заменив этапом в Португалии
Автодром в Сочи
Фото: autosport.com

В Формуле-1 в случае срыва проведения Гран-При России в нынешнем сезоне этап примет Португалия, сообщает A Bola.

Изначально гонка в Сочи была запланирована на 27 сентября. Однако имеются основания сомневаться в реалистичности проведения этапа в Сочи, так как Россия пока не впускает иностранцев.

На случай форс-мажора Формула-1 договорилась с автодромом "Алгарве" в Портимане на юге Португалии.

Велика вероятность, что "Алгарве" примет сразу две гонки предстоящего сезона.

Первая гонка состоится в дни, на которые запланирован Гран-При России – 25-27 сентября. Первый этап в стране на Пиренейском полуострове получит название Гран-При Португалии. А уже через неделю, 4 октября, на том же автодроме может состояться и второй этап, который назовут Гран-При Алгарве.

При этом португальское издание указывает, что этапы в Португалии состоятся после гонки в Муджелло, которая пока также официально не включена в календарь чемпионата мира.

Напомним, последний раз Гран-При Португалии проводился в 1996 году. Гонка прошла на трассе в Эшториле.

Отметим, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 пока не стартовал. Подтверждены только восемь первых Гран-При, которые пройдут с июля до начала сентября. Первая гонка сезона должна состояться 5 июля в австрийском Шпильберге на трассе "Ред Булл".

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