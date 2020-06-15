В рамках 31-го тура Бундеслиги многие ожидали осечки чемпиона и лидера текущего сезона – "Баварии" в домашнем поединке против менхенгладбахской "Боруссии". Дело в том, что два ведущих игрока баварцев – Роберт Левандовски и Томас Мюллер пропускали данный поединок из-за перебора желтых карточек.

Матч действительно выдался тяжелым для подопечным Ханса-Дитера Флика, однако хозяевам в эндшпиле удалось вырвать победу благодаря голу Леона Горецки – 2:1.

Встреча также запомнилась курьезным первым голом в исполнении заменившего Левандовски Джошуа Зиркзее. На 26-й минуту голкипер гостей Ян Зоммер с линии штрафной площади сделал столь неудачную передачу на своего партнера по команде, что Зиркзее оставалось разве что поблагодарить за это Яна – 1:0.

Через 11 минут в матче случилась еще одна оказия. На сей раз "вирус Зоммера" подхватил защитник хозяев Бенжамен Павар. Но чемпион мира-2018 в составе сборной Франции решил не делиться ни с кем голевыми передачами, а всё сделать сам – в итоге, получился симпатичный автогол – 1:1.

Highlights матча "Бавария" - Боруссия" - на сайте официального вещателя Бундеслиги.