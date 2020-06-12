Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
«Я не сдамся без боя?»
«Я не сдамся без боя?»
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
ГлавнаяСпорт

Горячим андалузским дерби с мощной фанатской аудиоподготовкой завершился карантин в чемпионате Испании

"Севилья" и "Бетис" сошлись на берегах Гвадалквивира.

Горячим андалузским дерби с мощной фанатской аудиоподготовкой завершился карантин в чемпионате Испании
"Севилья"
Фото: EPA/UPG

На 95-й день после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19, состоялся рестарт испанского футбольного чемпионата. 

Матчем в Севилье между одноименным клубом и их земляками из "Бетиса" начался 28-й тур Ла Лиги.

Хозяева, коими в этом поединке номинально значились футболисты "Севильи", большую часть уверенно контролировали ход матча, забив в ворота Хоэля два безответных мяча - 2:0.

Отметим, что встреча протекала под мощный интершум фанатских речовок, сопровождавших каждую атаку игроков "Севильи" из динамиков стадиона "Рамон Санчес Писхуан".

Этой победой Sevillistas оставили за собой право оккупировать третью позицию в турнирной таблице. "Бетис" же осел в средней ее части.

Highlights встречи "Севилья" - "Бетис" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

Сегодня тур продолжится матчами "Гранада" - "Хетафе" и "Валенсия" - "Леванте".

"Барселона" проведет свой матч завтра на вызде против "Мальорки", а на следующий день "Реал" будет принимать "Эйбар".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также