"Севилья" и "Бетис" сошлись на берегах Гвадалквивира.

На 95-й день после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19, состоялся рестарт испанского футбольного чемпионата.

Матчем в Севилье между одноименным клубом и их земляками из "Бетиса" начался 28-й тур Ла Лиги.

Хозяева, коими в этом поединке номинально значились футболисты "Севильи", большую часть уверенно контролировали ход матча, забив в ворота Хоэля два безответных мяча - 2:0.

Отметим, что встреча протекала под мощный интершум фанатских речовок, сопровождавших каждую атаку игроков "Севильи" из динамиков стадиона "Рамон Санчес Писхуан".

Этой победой Sevillistas оставили за собой право оккупировать третью позицию в турнирной таблице. "Бетис" же осел в средней ее части.

Highlights встречи "Севилья" - "Бетис" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.

Сегодня тур продолжится матчами "Гранада" - "Хетафе" и "Валенсия" - "Леванте".

"Барселона" проведет свой матч завтра на вызде против "Мальорки", а на следующий день "Реал" будет принимать "Эйбар".