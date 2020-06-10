Карим Бензема на карантине время даром не теряет.

Фото: EPA/UPG

Форвард "Реала" Карим Бензема опубликовал фото своего автомобиля Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.

Отмечается, что такой суперкар выпущен лимитированным тиражом в 500 единиц. Chiron способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость - 420 км/ч.

Добавим, что француз не единственный футболист - обладатель данной модели. Точно такой же автомобиль пылится в гараже экс-игрока "королевского клуба" Криштиану Роналду.

Как и португалец, Бензема является большим любителем элитных машин. Помимо Bugatti он является владельцем Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren, Rolls Royce Cullinam и еще нескольких других суперкаров.

А может это просто вложение капитала. Некоторые, как владелец "Челси" Роман Абрамович, вкладывают в искусство, а Карим решил вложиться в автопром.