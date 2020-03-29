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Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti

Легендарный португалец пополнил коллекцию своих автомобилей.

Криштиану Роналду
Фото: Eurosport.ru
Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci, стоимостью 9,5 млн евро, сообщает Eurosport.

Спорткар выпущен лимитированной серией специально к 110-летнему юбилею Bugatti. Всего компания создаст 10 таких автомобилей.

Centodieci будет оснащен 8-литровым W16 двигателем, мощностью 1600 л.с. Разгон до 100 км/ч займет 2,4 секунды.

Фото: bild
Фото: bild

При этом отмечается, что 35-летний Роналду получит новое авто только к 2021 году - компания еще не начала производство модели.

У Криштиану уже есть две машины Bugatti – Veyron и Chiron.

В сезоне-2019/20 Роналду забил за "Ювентус" 21 мяч в 22 играх Серии А.

Напомним, Роналду и его агент и соотечественник Жорже Мендешпожертвовали более 1 млн фунтов на борьбу с коронавирусом.

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