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Легендарная гонка "500 миль Индианаполиса" перенесена

Организаторы надеются провести гонку в августе.

Легендарная гонка "500 миль Индианаполиса" перенесена
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Фото: motosport

Наиболее популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колесами, проводящаяся в Новом Свете - "500 миль Индианаполиса" перенесена на 23 августа из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте IndyCar.

Изначально 104-й старт этой легендарной гонки был запланирован на 24 мая.

Напомним, что из-за коронавируса COVID-19 пока не стартовал новый сезон Формулы-1. Уже были перенесены Гран-При Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-При Австралии и Монако отменены.

Руководство Формулы-1 надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок.

Также еще не стартовали наиболее престижные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам – MotoGP.

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