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В Формуле-1 отменен Гран-При Монако

Перенесены также этапы в Нидерландах и Испании.

В Формуле-1 отменен Гран-При Монако
Гран-При Монако
Фото: EPA/UPG

Формула-1 объявила о переносе еще трех Гран-При нынешнего сезона, на этот раз европейских - в Нидерландах, Испании и Монако.

Таким образом, до конца весны зрители не увидят "Королевские автогонки".

"Принимая во внимание глобальное распространение коронавируса, после обсуждений с FIA и тремя промоутерами принято решение отложить проведение Гран-При Нидерландов, Гран-При Испании и Гран-При Монако, – говорится в официальном заявлении чемпионата. – Из-за продолжающейся нестабильной глобальной ситуацией с COVID-19, Формула-1, FIA и три промоутера приняли такое решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков.

Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран-При позднее в этом году, если ситуация улучшится.

Формула-1 и FIA рассчитывают начать сезон 2020 года, как только это станет безопасно, после мая. Стороны продолжат регулярно отслеживать ситуацию с распространением COVID-19", - сказано в коммюнике.

Ранее организаторы Формулы-1 из-за пандемии коронавируса перенесли гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

Серия ранее перенесла традиционный летний перерыв с августа на весну, с надеждой, таким образом на проведение летом перенесенных этапов.

Напомним, князь Монако Альбер II заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

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