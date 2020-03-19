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Легенды "Манчестер Юнайтед" бесплатно предоставят свои отели сотрудникам британской службы здравоохранения

Гари Невилл и Райан Гиггз совместно владеют двумя отелями.

Легенды "Манчестер Юнайтед" бесплатно предоставят свои отели сотрудникам британской службы здравоохранения
Гари Невилл
Фото: skysports.com

Две легенды "Манчестер Юнайтед" - Гари Невилл, ныне являющийся экспертом Sky Sports, а также нынешний главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз бесплатно предоставили, принадлежащие им два отеля в Манчестере: "Футбол" и "The Stock Exchange" для расселения сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), сообщает Sky Sports.

"Наши номера на 176 человек будут заняты работниками NHS и медицинскими работниками с пятницы. Они смогут останавливаться там без каких-либо затрат в течение ближайших нескольких месяцев, когда будут нуждаться в изоляции от членов семьи, которые могут быть затронуты происходящим", - цитирует Невилла издание.

"Вся наша индустрия должна показать солидарность, не только для наших сотрудников, но и для тех, кто нуждается в жилье больше всего в ближайшие месяцы".

Ранее руководство лондонского "Челси" на фоне вспышки коронавируса COVID-19 на территории Лондона передало отель Millennium при стадионе "Стэмфорд Бридж" для использования NHS.

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