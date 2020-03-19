Легенды "Манчестер Юнайтед" бесплатно предоставят свои отели сотрудникам британской службы здравоохранения

Две легенды "Манчестер Юнайтед" - Гари Невилл, ныне являющийся экспертом Sky Sports, а также нынешний главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз бесплатно предоставили, принадлежащие им два отеля в Манчестере: "Футбол" и "The Stock Exchange" для расселения сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), сообщает Sky Sports.

"Наши номера на 176 человек будут заняты работниками NHS и медицинскими работниками с пятницы. Они смогут останавливаться там без каких-либо затрат в течение ближайших нескольких месяцев, когда будут нуждаться в изоляции от членов семьи, которые могут быть затронуты происходящим", - цитирует Невилла издание.

"Вся наша индустрия должна показать солидарность, не только для наших сотрудников, но и для тех, кто нуждается в жилье больше всего в ближайшие месяцы".