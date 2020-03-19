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Чемпион НБА-2019 обвинил Трампа в расизме за то, что президент США называет коронавирус "китайским"

Джереми Шу-Хоу Лин обратил внимание на высказывание Дональда Трампа.

Чемпион НБА-2019 обвинил Трампа в расизме за то, что президент США называет коронавирус "китайским"
Джереми Лин
Фото: Bleacher Report

Чемпион НБА прошлого сезона в составе "Торонто Рэпторс" Джереми Шу-Хоу Лин, ныне выступающий за китайский клуб "Бэйцзин Дакс", отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который использует термин "китайский вирус" в отношении коронавируса нового типа (COVID-19), охватившего уже более 150 стран мира.

"Хочется верить, вы окажете поддержку уязвимым группам населения, которые пострадают из-за нашего неправильного управления вирусом, включая тех, на которых повлияет укрепляемый вами расизм", – цитирует американца в твиттере slamdunk.ru.

Напомним, Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса.

Добавим, что НБА из-за коронавируса приостановила сезон как минимум на 30 дней, игроки находятся на карантине.

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