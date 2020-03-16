Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ

Президент США Дональд Трамп предложил немецкой медицинской компании "большую сумму денег" за исключительные права на вакцину против COVID-19. Об этом пишет The Guardian.
Немецкие министры гневно отреагировали на это предложение.
"Германия не продается", - прокомментировал информацию в СМИ о предложении Трампа министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Газета Welt am Sonntag опубликовала материал "Трамп против Берлина", в котором говорилось о том, что американский президент предложил миллиард долларов биофармацевтической компании CurveVac для обеспечения вакцины "только для США".
Это информация вызвала гнев в Берлине и критику многих немецкий политиков, а некоторые расценили этот шаг как предвыборную агитацию Трампа.
"Международное сотрудничество сейчас важно, а не национальные интересы", - заявил консервативный законодатель в комитете по здравоохранению парламента Германии Эрвин Рюддель.
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил, что CurveVac будет разрабатывать вакцину исключительно для всех стран, а не ексклюзивно для США.
Напомним, в феврале в Китае сообщили о изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.