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Шмыгаль показал, сколько масок получит каждая область

Больше всего запланировали на Донецкую область и Киев.

Шмыгаль показал, сколько масок получит каждая область
Фото: facebook.com / Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье посетили медицинские склады, чтобы проверить наличие масок и необходимого медицинского оборудования.

Об этом говорится в фейсбуке премьер-министра.

По его словам, с понедельника в медицинские заведения передадут 10 миллионов масок, 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров (прибор для измерения уровня кислорода в капиллярной крови), 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов для длительного дозированного введения растворов и лекарств пациенту, 34 концентратора для кислородной терапии.

Также Шмыгаль обнародовал таблицу, в которой показано, сколько медицинских изделий получит каждая из областей.

Премьер заверил, что ведется активная работа с производителями, поставщиками и продацами масок и других средств индивидуальной защиты, чтобы устранить дефицит в аптеках.

"Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - заявил Шмыгаль.

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