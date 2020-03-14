Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина решила закрыть границы на две недели
Украина решила закрыть границы на две недели
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
ТКГ: новое прочтение?
ТКГ: новое прочтение?
Мир после вируса
Мир после вируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина

О мерах борьбы с коронавирусом граждан будут информировать с помощью СМС.

Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения приззвало украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, на странице ведомства появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

Также Минздрав призвал не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

В случае плохого самочувствия граждан Украины призывают обращаться к врачу.

Кроме того, на внеочередном заседании правительства 14 марта принято решение о том, что Минздрав будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил глава Минздрава Илья Емец на заседании Кабмина.

За техническое исполнение этого решения отвечают Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут соответствующие переговоры с операторами мобильных сетей.

Ранее Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также