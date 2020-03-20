Слушатели узнают о том, что сейчас известно о вирусе.

Платформа дистанционного обучения Prometheus разместила курс о коронавирусе SARS-CoV-2 и Covid-19.

Онлайн-курс размещен на сайте Prometheus.

"Prometheus и медицинская платформа INgenius предлагают вашему вниманию совместный курс, который развенчивает распространенные мифы и предоставляет проверенную информацию о новой коронавирусной инфекции Covid-19. В этом курсе кратко и доступно изложены важнейшие факты, собранные авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения" , - говорится в описании курса.

Слушатели узнают о том, что сейчас известно о вирусе: сколько он живет в воздухе и на поверхности предметов, какова вероятность заразиться от больного человека, что делать, чтобы обезопасить себя и близких.

Кроме того, курс расскажет об осложнениях - от чего умирают больные и как это лечат и чем не надо лечить коронавирус, основные протоколы действий в случае пребывания с больным коронавирус и прочее.

Лектор курса - Федор Лапий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, член экспертной группы МЗ Украины "Инфекционные болезни. Детские инфекционные болезни. Паразитология", предправления "Родители за вакцинацию".

Напомним, в конце февраля Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус.

В марте Минздрав также запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы об инфекции.