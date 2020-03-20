В Киеве 20 марта начали ездить спецавто с громкоговорителем, призывающие жителей оставаться дома и соблюдать санитарно-гигиенические нормы, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В частности, жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости и не посещать места скопления людей.

"Во время пребывания на улице используйте защитные маски. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров и придерживайтесь правил гигиены", - говорится в сообщении.

В столичном ГУ ГосЧС сообщили, что с 21 марта такие автомобили будут курсировать во всех других городах Украины. Спецмашины принадлежат оперативно-спасательной службе.

Напомним, с 18 марта машины с громкоговорителями начали ездить по Львову. Информационные авто просят пожилых людей не выходить из дома.

В Черновцах с 19 марта также запустили специальный автомобиль с громкоговорителем для информирования граждан о правилах карантина.