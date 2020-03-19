Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Двоих зараженных выявили в Днепропетровской области, по одному - в Киеве (50-летний мужчина, приехал из Швейцарии), Житомире (56-летний мужчина, приехал из Австрии) и Ивано-Франковской области (56-летняя женщина, умерла 17 марта).
Всего в Украине зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19:
- Черновицкая область - 10 случаев.
- Киев - 3 случая.
- Днепропетровская область - 2 случая.
- Житомирская область - 2 случая.
- Киевская область - 2 случая.
- Донецкая область - 1 случай.
- Ивано-Франковская область - 1 случай.
Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу.