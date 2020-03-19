Коронавирус теперь есть в Днепропетровской и Ивано-Франковской области.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Двоих зараженных выявили в Днепропетровской области, по одному - в Киеве (50-летний мужчина, приехал из Швейцарии), Житомире (56-летний мужчина, приехал из Австрии) и Ивано-Франковской области (56-летняя женщина, умерла 17 марта).

Всего в Украине зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19:

Черновицкая область - 10 случаев. Киев - 3 случая. Днепропетровская область - 2 случая. Житомирская область - 2 случая. Киевская область - 2 случая. Донецкая область - 1 случай. Ивано-Франковская область - 1 случай.

Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу.