Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21

Коронавирус теперь есть в Днепропетровской и Ивано-Франковской области.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21
Фото: Lb.ua

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Двоих зараженных выявили в Днепропетровской области, по одному - в Киеве (50-летний мужчина, приехал из Швейцарии), Житомире (56-летний мужчина, приехал из Австрии) и Ивано-Франковской области (56-летняя женщина, умерла 17 марта).

Всего в Украине зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19:

  1. Черновицкая область - 10 случаев.
  2. Киев - 3 случая.
  3. Днепропетровская область - 2 случая.
  4. Житомирская область - 2 случая.
  5. Киевская область - 2 случая.
  6. Донецкая область - 1 случай.
  7. Ивано-Франковская область - 1 случай.

Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также