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В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной

Они болеют уже девять дней, но к медикам не обращались.

В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Фото: zhzh.com.ua

В Житомирской области госпитализировали с температурой и пневмонией супружескую пару из Брусилова, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Об этом на брифинге в четверг рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, которые контактировали с умершей. Они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель. Сейчас они госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу. Сейчас проводится диагностическое обследование, и по экспресс-тестах мы скоро будем иметь предварительную информацию", - сказал он.

Он сообщил, что речь идет о супружеской паре - мужчине 1960 года рождения и женщине 1962 года рождения.

Напомним, что по состоянию на утро 19 марта в Житомирской области подтвержден один летальный случай COVID-19. Других лабораторно подтвержденных случаев нет.

Кроме того, коронавирус выявили у киевского студента, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области. 

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