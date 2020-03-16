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В Киеве подтвердили два случая коронавируса

Один из инфицированных вернулся из Франции.

В Киеве подтвердили два случая коронавируса
Фото: golos.ua

16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Кроме двух инфицированных в Киеве, ранее четыре случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области и один у пожилой женщины из Житомирской области, который имел летальный результат.

Как сообщалось, Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов.

Также ограничивается проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан.

Общественный транспорт для передвижения по Киеву будет работать, как и ранее.

АЗС, банки и банкоматы тоже будут работать.

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