В Киеве подтвердили два случая коронавируса

16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Кроме двух инфицированных в Киеве, ранее четыре случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области и один у пожилой женщины из Житомирской области, который имел летальный результат.
Как сообщалось, Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов.
Также ограничивается проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан.
Общественный транспорт для передвижения по Киеву будет работать, как и ранее.
АЗС, банки и банкоматы тоже будут работать.