Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Минздраву Пресс-релиз

По личному решению Учредителя и в координации с Минздравом Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии.

«Фонд Рината Ахметова начал передавать государству оборудование для борьбы с коронавирусом, ещё когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом.

Сегодня мы делаем очередной транш – Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию.

До этого Фонд Рината Ахметова уже передал МОЗ Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ

– искусственной вентиляции легких– шведского производства.

Ещё – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Фонд также закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины». Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.

 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также