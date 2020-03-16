В Украине диагностировали еще два случая коронавируса

Оба - в Черновицкой области.

В Черновицкой области зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

"Лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30)", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области зарегистрировали четыре случая, в Житомирской - один (женщина умерла).

Всего в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовали более 500 образцов.

"16 марта в Черновицкой области у двоих женщин лабораторно подтвержден коронавирус. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - сообщили в телеграм-канале Минздрава.

В фейсбуке Черновицкой ОГА уточняется, что одна из женщин была госпитализирована еще 6 марта, другая - 13 марта.

Они находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.

В ЦОЗ напомнили, что для избежания заражения необходимо избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, дистанция должна быть минимум в 1,5 метра. Нельзя трогать лицо, есть сырые мясо, субпродукты и яйца.

Напомним, 13 марта от коронавируса скончалась 71-летняя пациентка из Житомирской области. Накануне проявления симптомов она вернулась из Польши.