Количество больных коронавирусом в мире превысило 169 000

Количество больных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 169 000. Самое большое количество заболевших, 81 020, зарегистрированы в Китае. Об этом говорится в данных карты распространения COVID-19 от института Джона Хопкинса.

На втором месте - Италия, где заболели 24 747 людей, на третьем - Иран, где коронавирусную инфекцию диагностировали у 13 938 пациентов.

Свыше 8000 заболели в Южной Корее, а более 7000 - в Испании. В Германии и Франции больных больше 5000.

На первом месте по количеству погибших от коронавируса находится китайская провинция Хубей, где умерли 3099 человек. На втором месте с 1809 летальными случаями - Италия, на третьем - Иран, где погибли более 700 пациентов. Общее количество смертей от коронавируса в мире достигло 6513 человек.

На первом месте по количеству выздоровевших - Хубэй (55 094), на втором - Иран, где вылечились 4590 пациентов. На третьем месте Италия - там выздоровели 2335 больных. Всего излечились 77 257 пацентов.

Напомним, в Украине зарегистрированы три случая заражения коронавирусом - у двоих мужчин в Черновицкой области и одной женщины в Житомирской. Последний случай стал летальным - 71-летняя пациентка скончалась 13 марта.