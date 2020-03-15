В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городами

"Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас".

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городами
Денис Шмыгаль
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от путешествий между городами Украины. Он заверил, что украинское правительство в вопросах предотвращения вспышки коронавируса будет действовать быстро и решительно.

"Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас. Соблюдение правил личной гигиены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к семейным врачам, своевременная забота о своих родных и близких - это все пути борьбы с коронавирусом", - подчеркнул премьер-министр в видеообращении, опубликованном вечером в субботу.

Шмыгаль также напомнил, что руководители предприятий должны по возможности перевести своих работников на дистанционную работу, а также усилить контроль за тем, как работники соблюдают правила личной гигиены и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса и острых респираторных заболеваний.

По словам премьера, для координации деятельности в Украине создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные по коронавирусу и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

Напомним, ранее Минздрав призвал украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также