Словения пропустила часть украинцев, которых остановили на границе с Италией

Их остановили на границе еще 13 марта.

Словения пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых находятся украинцы. Об этом в субботу вечером сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики ... Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенский границу", - отметил министр.

По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - пояснил Криклий.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что группу из около 100 украинцев не пропустили в Словению из Италии местные пограничники из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что за ними вылетит спецборт 14 или 15 марта.

Напомним, с полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

14 марта Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии.