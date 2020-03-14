Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии

Процедуру эвакуации будут готовить четыре министерства.

Кабинет министров на внеочередном экстренном заседании поручил эвакуировать украинцев из Италии. Об этом говорится на сайте правительства.

"Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Кабмин также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, таможенная служба должна будет оперативно оформлять груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Госпогранслужба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Отметим, на консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев.

Ранее сообщалось, что 13 марта в Италии от COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева. 14 марта от коронавируса в Италии умерло рекордное число людей - 250.

По состоянию на утро субботы, в стране насчитывается 17 660 инфицированных.

Напомним, в конце февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. По прибытии в Новые Санжары протестующие жгли шины и бросали камнями в автобусы с эвакуированными. В ходе столкновений пострадали девять полицейских и гражданский.