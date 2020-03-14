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Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии

Процедуру эвакуации будут готовить четыре министерства.

Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Кабинет министров на внеочередном экстренном заседании поручил эвакуировать украинцев из Италии. Об этом говорится на сайте правительства.

"Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Кабмин также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, таможенная служба должна будет оперативно оформлять груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Госпогранслужба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Отметим, на консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев.

Ранее сообщалось, что 13 марта в Италии от COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева. 14 марта от коронавируса в Италии умерло рекордное число людей - 250.

По состоянию на утро субботы, в стране насчитывается 17 660 инфицированных.

Напомним, в конце февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. По прибытии в Новые Санжары протестующие жгли шины и бросали камнями в автобусы с эвакуированными. В ходе столкновений пострадали девять полицейских и гражданский.

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