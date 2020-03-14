Шмыгаль собрал экстренное заседание Кабмина в связи с коронавирусом

Кабинет министров в субботу, 14 марта, соберется на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения СНБО о мерах против распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Заседание пройдет в закрытом формате, начнется в 12:00 и на нем будут рассматриваться документы с ограниченным доступом.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин будет принимать исключительно те инициативы, которые в своей речи накануне озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер также опубликовал повестку дня: