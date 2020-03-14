Шмыгаль собрал экстренное заседание Кабмина в связи с коронавирусом

Кабинет министров в субботу, 14 марта, соберется на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения СНБО о мерах против распространения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Заседание пройдет в закрытом формате, начнется в 12:00 и на нем будут рассматриваться документы с ограниченным доступом.
Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин будет принимать исключительно те инициативы, которые в своей речи накануне озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер также опубликовал повестку дня:
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закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
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прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
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закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
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финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу Минздраву;
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обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, сотрудников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
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стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
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выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
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обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
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введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.