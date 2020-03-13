Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором объявил чрезвычайные меры по противодействию коронавирусу, утвержденные на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

1. Закрытие границ для иностранцев

"Две недели, начиная с 00:01 16 марта 2020 года, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители официальных делегаций и дипломатических миссий", - сообщил президент.

Грузовые пункты пропуска продолжат работать.

2. Закрытие регулярных авиарейсов.

"Через три дня мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - сказал Зеленский.

3. Обсервация для граждан Украины.

"Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления медицинских признаков заболевания - направлены в обсервацию", - сказал он.

4. Выделены 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты.

"В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - сказал президент.

5. Начинается изготовление украинских тестов на коронавирус.

"Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов. Также в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории", - объявил Зеленский.

6. Государство простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

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Зеленский также попросил граждан соблюдать правила гигиены и побольше оставаться дома.

"Людей пожилого возраста, особенно имеющих хронические болезни, я очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно Китая, где вирус существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы - быть дома", - сказал президент.

Он просит работодателей разрешить работу из дому, особенно сотрудникам с детьми.

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Отдельно президент пообещал защиту от коронавируса военным и поблагодарил врачей за самоотверженную работу.

"Как и военные на передовой, вы защищаете жизни миллионов украинцев. Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти внедрить дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям", - сказал президент.

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Зеленский также "ответил некоторым политикам" и заверил, что объявленный карантин не является попыткой замять акции протеста.

"Временный запрет массовых мероприятий - это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев. Пускай ситуация стабилизируется, заболеваемость пойдет на спад - тогда будем митинговать себе на здоровье", - сказал он.

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Свое обращение президент закончил предупреждением о том, что вирус паники хуже коронавируса.

"Мы пережили многое. Нас не победили птичий, свиной, испанский грипп. Мы сильные и все у нас будет хорошо. Желаю вам 36,6", - сказал президент Украины.