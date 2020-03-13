Польша решила закрыть границы из-за коронавируса

Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет "Радио Польша".

"Перед лицом глобальной эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова - это безопасность и ответственность. Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков. Это требует ответственности. Ответственных действий, которые могут обеспечить минимизацию последствий пандемии", - заявил глава польского правительства.

По его словам, Польша решила восстановить границу с другими странами Евросоюза на 10 дней с возможностью продления.

Для польских граждан, которые будут приезжать из других стран, будет предусмотрен 14-дневный карантин.

"Большинство случаев, которые становятся рассадником эпидемии коронавируса Польше, - завозные в строгом смысле этого слова", - объяснил Моравецкий. В связи с этим польские власти решили в ночь с 14 на 15 марта приостановить международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Границы останутся открытыми для товаров.

Напомним, что в Польше выявили 61 случай коронавирусной болезни, один человек скончался.