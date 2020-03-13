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В ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

В Китае в самое пиковое время регистрировали меньше случаев заражения за сутки, чем сейчас в Европе. 

В ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
Фото: Скриншот

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что эпицентр пандемии коронавируса находится в Европе.

Количество новых случаев инфицирования за сутки в Европе превышает эти показатели в пиковое время в Китае. Об этом Гебреисус сообщил на брифинге.

"Более 132 000 случаев COVID-19 сейчас зафиксированы в 123 странах и территориях, 5000 человек погибли. Европа стала эпицентром пандемии", - сообщил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что сейчас многие страны разработали национальные или региональные планы по сдерживанию коронавируса, и это правильное решение, поскольку борьбу с вирусом нужно вести дальше. Он призвал все государства ввести повышенные меры безопасности, а те страны, кого коронавирус не коснулся, все равно быть готовыми к тому, что он может появится. 

"Будьте готовы. Каждый должен знать симптомы, и как предотвратить заболевание. Каждый медицинский работник должен понимать, что делать с пациентами", - отметил глава ВОЗ. 

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вспышка коронавируса официально является пандемией. Спустя два дня количество охваченных вирусом стран и территории выросло до 123. 

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