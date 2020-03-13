Местная жительница перед смертью от коронавируса была на службе.

Спасатели ГосЧС в пятницу провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле в связи со смертью женщины от коронавируса.

Об этом сообщило местное управление ГосЧС.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

"13 марта личный состав отделения специальной обработки аварийно-спасательного отряда Управления ГосЧС Украины в Житомирской области провел дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей в г. Радомышль, где накануне зафиксирован случай заболевания летней женщины коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви. Для выполнения задач спасатели находятся в средствах биологической защиты", - сказано в публикации.

Напомним, что 71-летняя женщина приехала в Украину из Польши 1 марта.

Женщина чувствовала себя плохо с 3 марта, но не обращалась к врачам. Более того, 8 марта она пошла на воскресное богослужение в церковь.

К 12 марта у нее развилась пневмония, и уже 13 марта она скончалась.