Ремонт iMac, где починить моноблок Apple в Киеве?

Ваш iMac сломался, перегревается, не включается, не загружается? Рассказываем где можно быстро и недорого отремонтировать Apple iMac в городе Киев с гарантией.

Ремонт iMac в Киеве

Наряду с ноутбуками MacBook — моноблок iMac является второй по популярности компьютерной техникой Apple. Великолепный экран высокого разрешения, производительная начинка и современный дизайн — делают Аймак удобным и функциональным инструментом как для домашнего использования, так и в профессиональной деятельности. И хотя техника Эпл славится своей надежностью, все же неисправности случаются. В этой статье мы рассказываем где можно быстро и качественно починить iMac в городе Киев.

Что ломается в Apple iMac чаще всего?

Замена видеокарты на iMac

Моноблоки — стационарные устройства, которые обычно постоянно находятся на рабочем столе. Поэтому, поломки вызванные падениями и ударами — не так уж распространены, хотя и их не стоит сбрасывать со счетов. Иногда дисплей Аймак разбивается после прямого удара, на нем появляются трещины, полосы и артефакты на изображении. Но чаще все же страдает внутреннее оснащение компьютера.

Одна из самых распространенных поломок связана со сгоранием видеокарты iMac в результате сильного перегрева на высоких нагрузках. Поэтому, мы рекомендуем периодически проводить чистку моноблока от пыли с заменой термопасты. Заказать профилактическую чистку Apple iMac возможно в профессиональном сервисном центре BashMac в Киеве. К слову сказать, в этой мастерской чистят также матрицы Аймак, если на них появились темные пятна, разводы, меняют элементы системы подсветки. Из других типичных поломок, можно выделить поломку ножки iMac (не держит экран), сгорание блока питания, повреждение компонентов на материнской плате.

Модернизация iMac в Киеве

Модернизация iMac

Кроме ремонта моноблока, актуальной услугой является его апгрейд. В частности это касается старых моделей Аймак, на которых возможно заменить стандартный HDD диск на современный, быстрый SSD накопитель, увеличить объем оперативной памяти. Также возможна замена видеокарты на GPU новой модели и ревизии, и даже процессора. Подробнее обо всех возможностях модернизации вы можете узнать проконсультировавшись со специалистами сервиса Apple BashMac.

Ремонт iMac на дому — не вариант!

Ремонт iMac на дому

Некоторые мастерские и отдельные мастера предлагают такую услугу как выездной ремонт Аймак на дому. Мы категорически не рекомендуем пользоваться подобными предложениями! Стоит знать, что качественно продиагностировать компьютер, разобрать и отремонтировать его в домашних условиях — невозможно. Для этого необходимо тестирование системы специализированным софтом, снятие дисплея специальным инструментом, качественная обратная сборка с гарантией. Всего этого от мастера по ремонту iMac на выезде, вы конечно не получите. Стоит ли необдуманно рисковать целостностью своей дорогостоящей техники? Ответ однозначен — нет.

Официальный и неофициальный сервис по ремонту iMac

Официальный сервис Apple

В случае поломки, владельцы техники Apple обычно ищут хороший сервисный центр, где услуги ремонта будут предоставлены быстро, по оптимальной стоимости, с гарантией. В первую очередь возникает вопрос — обратиться ли в официальный сервис Apple в Киеве, или выбрать профессиональную неофициальную мастерскую? Но дело в том, что официальных сервисных центров Эпл в Украине попросту нет, есть авторизованные и неавторизованные. В авторизованных центрах — стоимость услуг выше, кроме того практикуется сугубо модульный ремонт, то есть полная замена блоков комплектующих. Что тоже сказывается на цене ремонта, а также на его достаточно долгих сроках.

Профессиональный неавторизованный сервис Apple BashMac в Киеве выполняет работу гораздо дешевле, при этом качество — не вызывает никаких нареканий. Все дело в том, что не связанная официальной авторизацией мастерская имеет возможность предоставлять услуги быстрее и по более низкой цене. Сервис имеет собственный склад оригинальных запчастей на Аймак, проводит не только модульную замену, но и компонентный ремонт, настройку, установку macOS и программ. При этом — на все услуги действует гарантия сервиса, вы можете быть уверены в качестве и надежности выполненных работ.

Контакты сервиса по ремонту iMac в Киеве

Контакты сервиса по ремонту iMac в Киеве

Сервисный центр Apple BashMac — это известная и авторитетная компания, которая предоставляет услуги ремонта, обслуживания и модернизации iMac в Киеве уже более 11-ти лет. Офис сервиса находится в самом центре города. Адрес: улица Большая Васильковская, 18. Контактный телефон: (044) 360-61-16. По предварительной договоренности сервис работает без выходных и круглосуточно, что очень удобно, если нужно сдать технику на ремонт в вечернее время или выходной день. Рекомендуем данную компанию, как действительно профессиональную команду способную решить любые проблемы с вашим Аймак быстро и недорого!